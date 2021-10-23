В Рязани перенесли концерт группы «Мумий Тролль»

В Рязани на неопределенный срок перенесли концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти 7 ноября на площадке Deep Club. Об этом сообщается в группе концерта «ВКонтакте».

В Рязани на неопределенный срок перенесли концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти 7 ноября на площадке Deep Club. Об этом сообщается в группе концерта «ВКонтакте». На мероприятие были раскуплены все билеты.

«Друзья, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране не представляется возможным провести концерт, поэтому мы приняли решение перенести это событие на новую, пока неопределенную дату. Новую дату обязательно сообщим в ближайшее время, следите за новостями! Надеемся, что вы сохраните ваш билет, и мы увидимся в 2022 году!» — сообщается в посте.