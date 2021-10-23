В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 к концу года

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеваемость коронавирусом может снизиться к концу года. Об этом замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщила РИА Новости.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 к концу года

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что заболеваемость коронавирусом может снизиться к концу года. Об этом замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщила РИА Новости.

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — отметила эксперт.

Напомним, президент Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября, с целью снизить распространение коронавирусной инфекции.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в пятницу, 22 октября, подписал распоряжение, в котором говорится о входе в кафе, музеи, спортзалы по QR-кодам. Заявлено и введение других дополнительных мер. Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.