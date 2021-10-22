Следователи не исключают версию, что пропавшая рязанка Елена Логунова жива

Напомним, 26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах.

Следователи не исключают версию, что пропавшая рязанка Елена Логунова жива. Об этом « КП » рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел С. К. России Андрей Карнов.

«Мы тоже не исключаем, что Елена жива, здорова», — ответил Карнов.

Также следователь отметил, что не доверяет биллингу перемещений мужа пропавшей рязанки Александра Логунова. Адвокат мужчины Иван Беззубцев также заявил, что биллинг — фальшивый.