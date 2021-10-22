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Следователи не исключают версию, что пропавшая рязанка Елена Логунова жива
Напомним, 26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах.

Следователи не исключают версию, что пропавшая рязанка Елена Логунова жива. Об этом «КП» рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел С. К. России Андрей Карнов.

«Мы тоже не исключаем, что Елена жива, здорова», — ответил Карнов.

Также следователь отметил, что не доверяет биллингу перемещений мужа пропавшей рязанки Александра Логунова. Адвокат мужчины Иван Беззубцев также заявил, что биллинг — фальшивый.

Напомним, 26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин. Историю девушки показали на федеральном канале.