Следователи не исключают версию, что пропавшая рязанка Елена Логунова жива
Напомним, 26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах.
Следователи не исключают версию, что пропавшая рязанка Елена Логунова жива. Об этом «
«Мы тоже не исключаем, что Елена жива, здорова», — ответил Карнов.
Также следователь отметил, что не доверяет биллингу перемещений мужа пропавшей рязанки Александра Логунова. Адвокат мужчины Иван Беззубцев также заявил, что биллинг — фальшивый.
Напомним, 26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль председатель