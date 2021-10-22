Новая гостиница в центре Рязани будет выше соседних зданий

Стройплощадка на улице Маяковского за домом № 74 уже огорожена забором, за ним ведутся земляные работы.

Новый апарт-отель в центре Рязани будет пятиэтажным. Об этом в пятницу, 22 октября, корреспонденту РЗН. инфо рассказали рабочие.

Стройплощадка на улице Маяковского за домом № 74 уже огорожена забором, за ним ведутся земляные работы. Однако на ограде отсутствует паспорт объекта, где должны значиться заказчик, подрядчик, ответственный за проведение работ и дата окончания строительства.

Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области подтвердила, что в свободном доступе проекта строительства нет. По данным инспекции, заказчиком строительства является рязанский предприниматель Андрей Гудзь. Его брат Дмитрий Гудзь — учредитель предприятий, владеющих гостиничными комплексами в Рязани и Солотче, в том числе отелем «Арагон» на соседней улице Кудрявцева.

За работами наблюдают сотрудники института археологии РАН, уже обнаружившие в котловане старую кирпичную печь XVIII века для обжига ремесленных изделий.

Если высота нового здания будет составлять пять этажей, то оно окажется самым высоким в квартале: рядом со стройплощадкой располагаются универмаг «Маяковский», управление по противодействию коррупции, магазин «Галерея» и школа № 18 для детей с нарушениями слуха и речи.

Апарт-отели отличаются тем, что в них сдаются не номера, а апартаменты с кухнями и санузлами, как в обычных квартирах.