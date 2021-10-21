В ДТП на Ряжском шоссе погиб водитель

ДТП произошло около 6:40 у дома № 20 строение 3 на Ряжском шоссе. Водитель Lada Vesta выезжал с второстепенной дороги и столкнулся с Kia Sorento, за рулем которого был 35-летний мужчина.