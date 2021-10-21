Рязанка пожаловалась на состояние палат в педиатрическом отделении Касимовской больницы

Женщина рассказала, что поступила в больницу с двумя детьми. Ее положили в педиатрическое отделение, помещения которого раньше занимало травматологическое отделение.

Рязанка пожаловалась на состояние палат в педиатрическом отделении Касимовской больницы. Ролик выложили в группе « Реальный Касимов » в четверг, 21 октября.

Женщина рассказала, что поступила в больницу с двумя детьми. Ее положили в педиатрическое отделение, помещения которого раньше занимало травматологическое отделение. Рязанка возмутилась состоянием мебели и санузла.

«Старые кровати, тумбочки, ничего еще не перевезли из педиатрического. В туалете просто жесть, его даже не помыли», — прокомментировала автор видео.