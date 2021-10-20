В СК рассказали о семье убитой девочки в Вологде

Возбуждены уголовные дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики и оставление в опасности в отношении матери погибшей.

В СК рассказали о семье убитой девочки в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Следователи сообщили, что ребенок проживал в неблагополучной семье. Ее мать и другие родственники долгое время злоупотребляли алкоголем. Все свое свободное время девочка проводила на улице, мать за ней не смотрела.

Детский омбудсмен Вологодской области Ольга Смирнова сообщила, что семья девочки состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Накануне полицейские забрали у матери старшего сына, поскольку на момент их приезда та была пьяна.

Возбуждены уголовные дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики и оставление в опасности в отношении матери погибшей.

Напомним, тело ребенка нашли 18 октября в квартире в Долгом переулке. По подозрению в убийстве задержали 40-летнюю местную жительницу, которая состоит на учете в психдиспансере.