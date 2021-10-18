Оперативники задержали предполагаемую убийцу девочки в Вологде

Злоумышленницу вычислили по камерам. Женщина шла вместе с девочкой и ее подругой из магазина.

Оперативники задержали женщину, которую подозревают в убийстве девочки в Вологде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Злоумышленницу вычислили по камерам. Женщина шла вместе с девочкой и ее подругой из магазина.

По предварительной информации, девочку заманила к себе 40-летняя Ульяна Ланская, которая убила девочку. Женщина состоит на учете психоневрологическом диспансере, сообщил Telegram-канал «112». Одну из девочек женщина отпустила живой. Благодаря ребенку удалось выйти на след убийцы.

В доме, где нашли тело, работает полиция. Подозреваемую сняли с поезда в Карелии.

Подробности уточняются.

Напомним, девочку нашли мертвой 18 октября.