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Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший в фильме про Шерлока Холмса
Отмечается, что актер восстанавливался после коронавируса. По предварительной информации, у артиста оторвался тромб.

Актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса. Он умер на 74-м году жизни, сообщила в среду киностудия «Самарафильм» на странице «ВКонтакте».

«Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актер восстанавливался после коронавируса.

По предварительной информации, у артиста оторвался тромб. Предположительно, Евграфова похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища.