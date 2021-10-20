Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший в фильме про Шерлока Холмса

Отмечается, что актер восстанавливался после коронавируса. По предварительной информации, у артиста оторвался тромб.

Актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса. Он умер на 74-м году жизни, сообщила в среду киностудия «Самарафильм» на странице « ВКонтакте ».

«Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актер восстанавливался после коронавируса.

По предварительной информации, у артиста оторвался тромб. Предположительно, Евграфова похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища.