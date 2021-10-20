Рязанская НПК перевела три установки на российские катализаторы

Реализация программы импортозамещения в НК «Роснефть» является одним из ключевых направлений стратегии развития Компании. Переход нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть» на катализаторы собственного производства — это одна из главных задач программы.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, крупнейшее перерабатывающее предприятие НК «Роснефть», перевела на катализаторы производства Компании установки гидроочистки дизельного топлива, вакуумного газойля и нафты.

Применение собственных продуктов по программе импортозамещения позволяет Компании получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива с ультранизким содержанием серы — менее 10 ррm. Такие характеристики соответствуют самым высоким экологическим требованиям. Переход нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть» на катализаторы собственного производства — это одна из главных задач программы. Такой подход позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции.

На установке гидроочистки дизельного топлива установили катализатор производства ООО «РН-Кат». Он позволяет снизить вязкость и температуру застывания топлива, а также повысить стабильность и цетановое число. Высокие эксплуатационные характеристики катализатора позволяют получать конечный продукт с высокими экологическими характеристиками.

Благодаря применению отечественного катализатора на установке гидрооблагораживания вакуумного газойля качество производства компонентов бензина «Евро-6» повысилось.

Катализатор блока гидроочистки установки каталитического риформинга играет ключевую роль в процессе производства товарных бензинов класса «Евро-5», а также инновационных бензинов «Роснефти» — АИ-100 и «Евро-6». Технология применения отечественных катализаторов позволяет РНПК улучшить потребительские свойства моторных видов топлива. Октановое число получаемого катализата составляет более 95 пунктов.

Реализация программы импортозамещения в НК «Роснефть» является одним из ключевых направлений стратегии развития Компании. Ранее рязанская НПК заменила дорогие импортные аналоги на конкурентоспособные катализаторы производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» (дочерняя компания НК «Роснефть») на четырех установках каталитического риформинга, а также на катализаторы ООО «РН-Кат» на установке гидроочистки дизельного топлива.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие.