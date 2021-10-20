\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
11°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 70.97 -0.2 20/10
ЦБ EUR 82.68 0.22 20/10
Нал. USD 70.61 / 71.60 10:06
Нал. EUR 82.21 / 83.20 10:06
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
1
9 751
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
6 610
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
11 943
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
34 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец пойдет под суд за организацию наркопритона
Наркопритон 35-летний мужчина организовал в своей квартире на улице Чапаева.

Рязанец пойдет под суд за организацию наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

35-летний мужчина приглашал знакомых в свою квартиру на улице Чапаева для употребления наркотиков. Хозяин дома вместе с гостями принимал наркотики, которые они приносили. Наркопритон работал около полугода 2-3 раза в неделю, полицейские его закрыли в мае 2021 года.

Уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ направили в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.