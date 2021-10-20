Рязанец пойдет под суд за организацию наркопритона

Наркопритон 35-летний мужчина организовал в своей квартире на улице Чапаева.

Рязанец пойдет под суд за организацию наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

35-летний мужчина приглашал знакомых в свою квартиру на улице Чапаева для употребления наркотиков. Хозяин дома вместе с гостями принимал наркотики, которые они приносили. Наркопритон работал около полугода 2-3 раза в неделю, полицейские его закрыли в мае 2021 года.

Уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ направили в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.