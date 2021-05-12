В центре Рязани закрыли наркопритон
34-летний рязанец организовал в своей квартире на улице Чапаева наркопритон.
В центре Рязани закрыли наркопритон. Об этом
Полицейские установили, что 34-летний рязанец организовал в своей квартире на улице Чапаева наркопритон. Употреблять наркотики к мужчине приходили местные жители.
При обыске в помещении обнаружили предметы, используемые для употребления наркотических средств со следами синтетических наркотиков.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.