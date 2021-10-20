Пострадавшим от коронавируса российским предпринимателям предложили помощь в виде выплат

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя правительства Р. Ф. Андрей Белоусов.

В Правительстве России предложили помощь отраслям малого и среднего бизнеса. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Р. Ф. Андрей Белоусов.

По его словам, помощь предлагают запустить в виде выплат в объеме один МРОТ на одного занятого. Чтобы охватить два миллиона человек потребуется 27 миллиардов рублей. Первый зампредправительства считает, что это поможет покрыть примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях.

Белоусов также подчеркнул, что при введении ограничительных мер экономика страны может потерять до 60 миллиардов рублей.