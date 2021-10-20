Любимов пообещал личную ответственность чиновникам за задержку в ремонте дорог

Об этом он заявил во время рабочей поездки на объекты, которые ремонтируются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Во вторник, 19 октября, губернатор посмотрел как ведутся работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Любимов проверил ремонтные работы на улице Горького, где подрядчик работает в рамках двухлетнего контракта. На участке меняют асфальт и ремонтируют тротуары. Мэр Рязани доложила губернатору, что работы ведутся с опережением графика.

Губернатор обратил внимание на обустройство съездов с дорог на прилегающие территории.

Также Любимов осмотрел дорогу на проезде Яблочкова, где проводят работы на площади почти четыре тысячи квадратных метров. Он обсудил корректировку схемы дорожного движения на этом участке, что позволит повысить пропускную способность. Также на участке расположен островок безопасности на пешеходном переходе около спортивного учреждения.

На улице и площади Соборной, а также прилегающей к ней улице Петрова Николай Любимов осмотрел участок автодороги, где проведен запланированный на этот год капремонт. Обсудил окончательные сроки завершения работ, обратил внимание на необходимость контроля качества и комплексный подход. Напомнил, что дорожный ремонт необходимо синхронизировать с ремонтными работами в коммунальной сфере.

На улице 2-ая линия около спорткомплекса «Юность» работы только начинаются, а контракт заключен до конца года. Представители администрации и подрядчика пояснили, что работы затянулись из-за реконструкции ливневой канализации.

Губернатор потребовал гарантий от подрядчика, что объект будет сдан в срок, обозначенный в контракте. По словам Николая Любимова, причины задержек могут быть разные.

«Но они не интересуют жителей города, и не должны интересовать. Это работа городской администрации и в целом властей. Если наблюдается отставание от графика, за это будет персональная ответственность. Где-то объекты не доведены по объективным причинам, а где-то по субъективным. Вот в таком случае чиновники должны отвечать за свою работу, особенно там, где объекты были сданы с нарушениями или отремонтированы некачественно. В следующем году мы отремонтируем в городе Рязани и области еще больше дорог. Проекты в основном готовы», — подвел итог рабочей поездки глава региона.