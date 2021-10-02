В Пензенской области из-за ДТП с грузовиком с рельсов сошел пассажирский поезд

В Пензенской области утром 2 октября грузовик въехал в пассажирский поезд № 116 Адлер — Томск. В результате ДТП несколько вагонов сошли с рельсов, сообщает пресс-служба пензенского региона Куйбышевской железной дороги.
По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о ДТП в Лунинском районе, на 82 км перегона Лунино — Гольцовка, поступило в 04:28. Водитель «КамАЗа» нарушил ПДД и выехал на переезд перед приближающимся составом, хотя работала запрещающая сигнализация. Экстренного торможения оказалось недостаточно, чтобы избежать столкновения. В результате сошли с рельсов вагоны поезда в головной части.
В 11 вагонах поезда ехали 336 пассажиров, по предварительным данным, пострадавших нет. На место ДТП выехал восстановительный поезд.
Стало известно о задержке четырех пассажирских поездов. Нарушен график движения поездов № 116 Адлер — Томск, № 340 Новороссийск — Нижний Новгород, № 312 Новороссийск — Воркута и № 51 Пенза — Москва. Отменен пригородный поезд сообщением Булычево — Пенза.