В Рыбновском районе сожгли почти 20 тонн зараженной свинины

Субпродукты и свиные шкуры привезли из Белгородской области. В них нашли ДНК африканской чумы.

В Рыбновском районе сожгли почти 20 тонн зараженной свинины. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

19,5 тонн субпродуктов и свиных шкур привезли из Белгородской области. В них нашли ДНК африканской чумы.

Заместитель начальника отдела противоэпизоотических и лабораторно-диагностических мероприятий главного управления ветеринарии Рязанской области Дмитрий Мясин рассказал, что на предприятии, куда поступила свинина, на карантин закрыли только морозильную камеру.

По его словам, после вывоза и уничтожения инфицированной продукции специалисты продезинфицируют территорию предприятия и въезжающие на территорию машины.

Мясин пояснил, что в Рязанской области африканская чума свиней не наблюдается с 2016 года. Заболевание не опасно для человека, но быстро распространяется среди домашних свиней и приводит к их массовой гибели.

Заместитель директора предприятия Михаил Салин сообщил, что по документам продукция была с отрицательными анализами. Отношения с поставщиком заморозили до выяснения обстоятельств.

Салин уточнил, что убытки предприятия оценивают в сотни тысяч рублей.