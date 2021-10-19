В рязанском «Наташкином» парке снесут аварийные деревья

Такое решение приняли на заседании общественной комиссии с участием приглашенных экспертов и научных деятелей.

В рязанском «Наташкином» парке снесут аварийные деревья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии .

Всего рязанские власти планируют вырубить 80 деревьев, в том числе 76 многолетних засохших ясеней, три сухих клена и одну липу. Такое решение приняли на заседании общественной комиссии с участием приглашенных экспертов и научных деятелей.

Взамен на вырубленные деревья посадят более 700 единиц новых. Это дубы, березы, ели и различные кустарники — барбарис, форзиция, сирень, спирея, гортензия и другие. К их посадке приступят уже 23 октября.

В 2019 году уже снесли 35 аварийных сухих ясеней.