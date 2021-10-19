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В рязанском «Фотодоме» пройдет выставка фотографа-любителя Елены Хазиной
Автор представит итоги первого этапа формирования собственного стиля — более 70 натюрмортов и фотозарисовок.

В среду, 20 октября, в 18:00 в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом» откроется первая персональная выставка Елены Хазиной — участника рязанского творческого объединения Евгения Иванюка. Автор представит итоги первого этапа формирования собственного стиля — более 70 натюрмортов и фотозарисовок.

По мнению Евгения Иванюка, название выставки, как и отдельных фотографий, значительно ограничивает восприятие зрителей: «поэтому эта выставка Елены Хазиной по нашему общему с ней решению не имеет имени, давая тем самым посетителям „Фотодома“ бесконечное количество вариантов для понимания, прочтения и личных интерпретаций».

Выставка будет открыта до 12 ноября по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 58.

Вход свободный с соблюдением масочного режима и норм социального дистанцирования. Музейно-выставочный центр работает ежедневно, кроме воскресенья с 10:00 до 19:00.

Возрастное ограничение 12+