В Рязань поступило 85 автобусов из столицы

Их уже готовят к выпуску на маршруты — они проходят техническое обслуживание.

В Рязань поступило 85 автобусов из Москвы. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила мэр Елена Сорокина на личной странице «ВКонтакте».

Автобусы марки «ЛиАЗ» уже готовят к выпуску на маршруты — они проходят техническое обслуживание. Первые 15 автобусов запустят до 1 ноября. Часть из них будет ходить по маршруту автобуса № 16, остальные — по новому маршруту «Мехзавод — Телезавод».

Вместе с тем Елена Сорокина объявила о новых рабочих местах: слесари по обслуживанию подвижного состава, водители и кондукторы.

«Сотрудникам готовы предоставить рабочие места, в том числе и по гибкому графику. МУП „УРТ“ наладило сотрудничество с рязанским автотранспортным техникумом для привлечения к работе студентов и молодых специалистов. Кроме того, учебный центр предприятия набирает новые группы по подготовке водителей троллейбусов. Продолжается набор кондукторов», — говорится в сообщении.

Елена Сорокина также сообщила, что по поручению главы региона Николая Любимова, на предприятии внесены изменения в положение об оплате труда с учетов ключевых показателей эффективности для сотрудников.