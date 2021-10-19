В Москве ввели новые «ковидные» ограничения

Уточняется, что ограничения не коснутся переболевших и привитых коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые «ковидные» ограничения в столице. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил telegram-канал Mash.

Уточняется, что ограничения не коснутся переболевших и привитых коронавирусом.

Так, с 25 октября по 25 февраля режим самоизоляции продолжает действовать для людей старше 60 лет. В этот же период работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, а не 80% работников сферы услуг должны вакцинироваться в обязательном порядке.