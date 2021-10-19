\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
12°
ЦБ USD 70.97 -0.2 20/10
ЦБ EUR 82.68 0.22 20/10
Нал. USD 70.5 / 71.80 16:28
Нал. EUR 82.31 / 83.00 16:28
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
1
9 014
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
6 077
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
11 382
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
33 636
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве ввели новые «ковидные» ограничения
Уточняется, что ограничения не коснутся переболевших и привитых коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые «ковидные» ограничения в столице. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил telegram-канал Mash.

Уточняется, что ограничения не коснутся переболевших и привитых коронавирусом.

Так, с 25 октября по 25 февраля режим самоизоляции продолжает действовать для людей старше 60 лет. В этот же период работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, а не 80% работников сферы услуг должны вакцинироваться в обязательном порядке.