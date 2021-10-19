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В Москва-сити произошел пожар в одной из башен
Возгорание случилось на 23 этаже из-за короткого замыкания.

В Москва-сити произошел пожар в башне «Меркурий». Об этом во вторник, 19 октября, сообщили РИА Новости.

Возгорание случилось на 23 этаже из-за короткого замыкания. Из здания эвакуировали около 500 человек.

«Произошло короткое замыкание на 23-м этаже 70-этажной башни „Меркурий“ по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что возгорание кабеля на площади один погонный метр было ликвидировано еще до приезда пожарных. В происшествии никто не пострадал.