Ушел из жизни ветеран рязанского бокса Николай Осокин

Николай Осокин тренировал боксеров, которые успешно защищали честь Рязанской области на всесоюзных и всероссийских соревнованиях.

В Рязани скончался ветеран бокса, судья республиканской категории Николай Осокин. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил региональный минспорт.

Николай Осокин тренировал боксеров, которые успешно защищали честь Рязанской области на всесоюзных и всероссийских соревнованиях. Среди его воспитанников — мастера спорта Александр Архипов, Игорь Гребенников, Денис Самохвалов, Александр Холопов, кандидаты в мастера спорта — Александр Осокин, Дмитрий Мальцев, Петр Ушаков, Андрей Зверев, Денис Орлов.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Осокина.