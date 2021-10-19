Уполномоченный по правам человека в России поддержала кандидатуру Епихиной на новый срок

На встрече также обсудили ситуацию в регионе и наметили главные направления в работе с гражданами.

Уполномоченный по правам человека в России поддержала кандидатуру Епихиной на новый срок. Об этом сообщили на сайте омбудсмена.

Во вторник, 19 октября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной.

На встрече обсудили ситуацию в регионе и наметили главные направления в работе с гражданами — обеспечение социально-экономических прав граждан, оказание социальной помощи пожилым людям, защита права на медпомощь и создание бесплатной юридический помощи в Рязанской области.

По итогам встречи Татьяна Москалькова поддержала кандидатуру Натальи Епихиной на новый срок и пригласила поучаствовать в координационном совете уполномоченных «Защита жилищных прав граждан и обеспечение условий для их осуществления». Заседание совета пройдет в ноябре 2021 года в Москве.

Справка

Наталья Епихина занимает должность уполномоченного по правам человека в Рязанской области с 2016 года.