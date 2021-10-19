Появились подробности гибели рязанца под поездом
По информации источника, в Шиловском районе товарный поезд сбил 30-летнего мужчину. Правоохранители рассматривают версию суицида и несчастного случая.
Появились подробности гибели рязанца под поездом. Во вторник, 19 октября, РЗН. инфо их сообщил собственный источник.
По его информации, в Шиловском районе товарный поезд сбил 30-летнего мужчину. Правоохранители рассматривают версию суицида и несчастного случая.
Напомним, трагедия произошла в понедельник, 18 октября.