Появились подробности гибели рязанца под поездом

По информации источника, в Шиловском районе товарный поезд сбил 30-летнего мужчину. Правоохранители рассматривают версию суицида и несчастного случая.

Появились подробности гибели рязанца под поездом. Во вторник, 19 октября, РЗН. инфо их сообщил собственный источник.

По его информации, в Шиловском районе товарный поезд сбил 30-летнего мужчину. Правоохранители рассматривают версию суицида и несчастного случая.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 18 октября.