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Мошенники украли со счета рязанца более одного миллиона рублей
Личность мошенников устанавливается. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Мошенники украли со счета рязанца более одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 29-летний старший научный сотрудник одного из рязанских учебных заведений. Мужчина рассказал, что ему позвонили из «службы безопасности банка» и сообщили об атаке на банковский счет.

Для того, чтобы обезопасить сбережения рязанцу необходимо было перевести все деньги на «резервный» счет. Рязанец выполнил указания злоумышленников. У мужчины похитили один млн 377 тысяч рублей.

Личность мошенников устанавливается. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено до 10 лет лишения свободы.