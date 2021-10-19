Любимов пригрозил увольнением за срывы сроков выполнения нацпроектов

Об этом глава региона заявил на заседании областного правительства.

Губернатор Николай Любимов пригрозил увольнением ответственных лиц за срывы сроков выполнения национальных проектов. Об этом он заявил во вторник, 19 октября, на заседании областного правительства.

По его словам, исполнение мероприятий национальных проектов находится под его особым контролем. Если же проекты не будут выполнены в срок, то за этим последуют увольнения ответственных лиц.

«Это будет контролироваться достаточно жестко. Сразу говорю: если будут срывы, за этим последуют серьезные административные и кадровые решения. Вплоть до увольнения тех лиц, которые несут ответственность за ввод объектов, реализацию проектов и т. д. Поблажек не будет», — подчеркнул Любимов.

На заседании губернатор также призвал продолжить работу по осуществлению многоуровневого депутатского контроля.

«Эту работу прекращать нельзя. Люди справедливо требуют изменений к лучшему, хотят от всех ветвей власти ответственности, профессионализма и разумного подхода к каждому делу. И лучший контролер — это конечно, сами люди, жители нашей области, — подчеркнул Николай Любимов. — Поэтому мероприятия продолжаем, обязательно нужно вовлекать в них инициативных и ответственных рязанцев, депутатов всех уровней, специалистов. Я обязательно запланирую в своем рабочем графике ряд встреч с различными группами депутатов, участвующих в этой работе, выслушаю все предложения и пожелания. Обсудим те предложения, что уже накопились, и вместе подумаем, как их реализовать».

Губернатор также призвал при работе с гражданами проявлять проактивную позицию, ориентированную на нужды жителей.