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В Рязани 50 учеников получили знак губернатора «Школьному активисту»
Торжественная церемония прошла в понедельник, 18 октября, с учетом сантарно-эпидемиологических требований.

Торжественная церемония прошла в понедельник, 18 октября, с учетом сантарно-эпидемиологических требований. В ней приняли участие министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, старшеклассники рязанских школ. Награды получили пятьдесят учеников старших классов городских и сельских общеобразовательных учреждений со всей области.

Знак «Школьному активисту» учредили в 2017 году. Его получают учащиеся общеобразовательных учреждений, которые принимают активное участие в работе детских и молодежных общественных организаций и органов ученического самоуправления.

Николай Любимов поздравил школьников в получением награды и отметил, что аналогов ей нет в других регионах.

«Те, кто сегодня в зале, заслужили эту награду своей активной гражданской позицией, стремлением сделать как можно больше добрых и полезных дел. То, чем вы занимаетесь, участвуя в общественной жизни своей школы, реализуя творческие проекты, очень важно не только для вашего личностного роста, но и в целом для общества и дальнейшего развития региона», — сказал губернатор.

Любимов выразил уверенность, что в будущем станет больше активных ребят, на которых станут равняться сверстники.