Ученика, устроившего стрельбу в пермской школе, не привлекут к ответственности

Подростка отправят в закрытое учебно-воспитательное учреждение.

Ученика, устроившего стрельбу в пермской школе, не привлекут к ответственности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства объяснил, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по ряду тяжких преступления — с 14 лет. Ученику, который стрелял в школе, 12 лет.

Отмечается, что подростка отправят в закрытое учебно-воспитательное учреждение.

Напомним, в поселке Сарс в Пермском крае 12-летний подросток два раза выстрелил из карабина «Сайга» в здании школы. Его обезвредил директор учебного заведения.