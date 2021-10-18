Ученика, устроившего стрельбу в пермской школе, не привлекут к ответственности
Подростка отправят в закрытое учебно-воспитательное учреждение.
Ученика, устроившего стрельбу в пермской школе, не привлекут к ответственности. Об этом
Собеседник агентства объяснил, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по ряду тяжких преступления — с 14 лет. Ученику, который стрелял в школе, 12 лет.
Отмечается, что подростка отправят в закрытое учебно-воспитательное учреждение.
Напомним, в поселке Сарс в Пермском крае 12-летний подросток два раза выстрелил из карабина «Сайга» в здании школы. Его обезвредил директор учебного заведения.