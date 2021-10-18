Скончалась преподаватель РГУ имени Есенина Елена Сухова

Елена Сухова умерла 17 октября. Ей было 70 лет.

Скончалась сотрудница РГУ имени Есенина Елена Ефимовна Сухова. Об этом сообщил сайт вуза.

Сухова умерла 17 октября в возрасте 70 лет. Она окончила факультет иностранных языков в 1973 году, после этого стала работать ассистентом на кафедре английского языка, затем — старшим преподавателем. В 2002 году Елена Ефимовна защитила кандидатскую диссертацию и стала доцентом кафедры.

Спустя три года — в 2005 году — Елена Ефимовна возглавила кафедру иностранных языков. Она получила грамоту регионального министерства образования, медаль «70 лет Рязанской области», почетный знак «За вклад в развитие университета».

Сотрудница вуза написала несколько статей по вопросам преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка, стала соавтором учебных и учебно-методических пособий.

Кроме того, она руководила исследованием «Повышение коммуникативной, профессиональной и социолингвистической компетентностей студентов в системе двухуровневого образования в процессе преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка». Результаты исследования использовали преподаватели кафедры в учебно-воспитательном процессе на неязыковых факультетах и в институте психологии, педагогики и социальной работы РГУ имени Есенина.