Скончалась преподаватель РГУ имени Есенина Елена Сухова

Скончалась сотрудница РГУ имени Есенина Елена Ефимовна Сухова. Об этом сообщил
Сухова умерла 17 октября в возрасте 70 лет. Она окончила факультет иностранных языков в 1973 году, после этого стала работать ассистентом на кафедре английского языка, затем — старшим преподавателем. В 2002 году Елена Ефимовна защитила кандидатскую диссертацию и стала доцентом кафедры.
Спустя три года — в 2005 году — Елена Ефимовна возглавила кафедру иностранных языков. Она получила грамоту регионального министерства образования, медаль «70 лет Рязанской области», почетный знак «За вклад в развитие университета».
Сотрудница вуза написала несколько статей по вопросам преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка, стала соавтором учебных и учебно-методических пособий.
Кроме того, она руководила исследованием «Повышение коммуникативной, профессиональной и социолингвистической компетентностей студентов в системе двухуровневого образования в процессе преподавания профессионально-ориентированного иностранного языка». Результаты исследования использовали преподаватели кафедры в учебно-воспитательном процессе на неязыковых факультетах и в институте психологии, педагогики и социальной работы РГУ имени Есенина.