В СК рассказали о найденном в овраге под Рязанью пенсионере
На теле 65-летнего пенсионера, которого обнаружили мертвым в овраге у села Кузьминское Рыбновского района, не нашли следов, указывающих на криминальный характер смерти.
На теле 65-летнего мужчины, которого обнаружили мертвым в овраге у села Кузьминское Рыбновского района, нет следов, указывающих на криминальный характер смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.
Проводится доследственная проверка.
Напомним, 17 октября в Рыбновском районе нашли тело пропавшего мужчины. Пенсионера искали с 26 сентября.