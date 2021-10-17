В центре Рязани двое мужчин напали на автомобиль

В воскресенье, 17 октября, на улице Ленина двое молодых людей пытались остановить автомобиль. Происходящее попало на видео, его опубликовали в соцсетях.

В воскресенье, 17 октября, на улице Ленина двое молодых людей пытались остановить автомобиль. Происходящее попало на видео, его опубликовали в соцсетях .

На кадрах видно, как два человека подбежали к машине, один ударил стекло со стороны водителя. Легковушка уезжает, пересекая двойную сплошную и задев автомобиль.

Выясняются подробности произошедшего.