В центре Рязани двое мужчин напали на автомобиль
В воскресенье, 17 октября, на улице Ленина двое молодых людей пытались остановить автомобиль. Происходящее попало на видео, его опубликовали в соцсетях.
В воскресенье, 17 октября, на улице Ленина двое молодых людей пытались остановить автомобиль. Происходящее попало на видео, его опубликовали в
На кадрах видно, как два человека подбежали к машине, один ударил стекло со стороны водителя. Легковушка уезжает, пересекая двойную сплошную и задев автомобиль.
Выясняются подробности произошедшего.