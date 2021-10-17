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Стали известны подробности задержания двух мужчин в Рязани
В полиции рассказали подробности задержания двух мужчин в Песочне. Очевидцы вызвали полицию из-за того, что двое неизвестных в состоянии опьянения своим поведением обращают на себя внимание окружающих, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции рассказали подробности задержания двух мужчин в Песочне. Очевидцы вызвали полицию из-за того, что двое неизвестных в состоянии опьянения своим поведением обращают на себя внимание окружающих, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД России пресекли противоправное поведение мужчин. Прибыв на место, полицейские призвали их к порядку, после доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Составлены протоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, рязанцы стали свидетелями задержания в Песочне.