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Активисты призвали рязанцев поддержать коллективные жалобы о загрязнении воздуха
Участники общественной организации «Дышим чистым» обратились к рязанцам с просьбой приостановить направление частных жалоб в надзорные органы региона, а сосредоточить свое внимание на поддержке коллективных.

Участники общественной организации «Дышим чистым» обратились к рязанцам с просьбой приостановить направление частных жалоб в надзорные органы региона, а сосредоточить свое внимание на поддержке коллективных.

Друзья, в настоящее время в связи с прошедшими проверками промышленных предприятий, многочисленными коллективными и частными обращениями граждан, надзорными органами рязанского региона массово ведутся административные дела, применяются меры прокурорского реагирования, а также проводятся дополнительные проверочные и контрольные мероприятия. Впереди многочисленные судебные процессы с их участием. Нагрузка на должностных лиц надзорных органов запредельная и, во многом, в текущее время сосредоточена на подготовке ответов на обращения граждан в силу закона. Для повышения эффективности надзорных и административных мероприятий, а, следовательно, качественного решения проблемы воздуха, просим вас временно (до конца текущего 2021 года) приостановить направление частных жалоб в любые надзорные органы региона", — сообщается в посте в группе организации.

Вместо этого активисты призывают жителей сосредоточить свое внимание на поддержке коллективных обращений, которые будут готовиться в этот период централизованно, и фиксировать свое самочувствие в связи с выбросами в медицинских учреждениях. О том, как это делать, сообщается в группе.