Активисты призвали рязанцев поддержать коллективные жалобы о загрязнении воздуха

Участники общественной организации «Дышим чистым» обратились к рязанцам с просьбой приостановить направление частных жалоб в надзорные органы региона, а сосредоточить свое внимание на поддержке коллективных.

Участники общественной организации «Дышим чистым» обратились к рязанцам с просьбой приостановить направление частных жалоб в надзорные органы региона, а сосредоточить свое внимание на поддержке коллективных.

Друзья, в настоящее время в связи с прошедшими проверками промышленных предприятий, многочисленными коллективными и частными обращениями граждан, надзорными органами рязанского региона массово ведутся административные дела, применяются меры прокурорского реагирования, а также проводятся дополнительные проверочные и контрольные мероприятия. Впереди многочисленные судебные процессы с их участием. Нагрузка на должностных лиц надзорных органов запредельная и, во многом, в текущее время сосредоточена на подготовке ответов на обращения граждан в силу закона. Для повышения эффективности надзорных и административных мероприятий, а, следовательно, качественного решения проблемы воздуха, просим вас временно (до конца текущего 2021 года) приостановить направление частных жалоб в любые надзорные органы региона", — сообщается в посте в группе организации.