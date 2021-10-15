Рязанцы пожаловались на огромную очередь в пункт вакцинации в поликлинике № 11

Люди записались к определенному времени, однако в пункте вакцинации принимают в порядке живой очереди.

Рязанцы пожаловались на толпу людей, стоящих в очереди в пункт вакцинации. Пост об этом появился в пятницу, 15 октября, в социальных сетях.

Огромная очередь образовалась в коридоре поликлиники № 11. По словам автора публикации, люди записались к определенному времени, однако в пункте вакцинации принимают в порядке живой очереди.

«Прививку хотят сделать одновременно все: записанные через госуслуги, записанные в поликлинике и те, кто решил не тратить время на запись. Ни о какой социальной дистанции в этой толпе речь естественно не идет», — говорится в публикации.