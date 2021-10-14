В России предложили сделать бесплатным тест на COVID

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Куринный сообщил, что массовое тестирование — это единственный вариант, который сможет остановить распространение вируса.

В российских регионах должно появиться бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Куринный сообщил, что массовое тестирование — это единственный вариант, который сможет остановить распространение вируса.

«Безусловно, это не дешево. Просто лечение человека обходится гораздо дороже. Это в районе 150-200 тысяч минимум», — отметил собеседник.

Он добавил, что считанный меру оправданной. По его словам, стоимость одного теста можно опустить до 500 рублей, если закупать их централизовано. Куринный заявил, что это должно оплачиваться из резервного фонда правительства.