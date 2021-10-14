Синоптики рассказали о погоде на выходные в Рязанской области

В ночь на субботу, 16 октября, ожидается до +2 градусов. Днем в этот день потеплеет до +11 градусов, возможны дожди.

В выходные в Рязанской области ожидается до +11 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В пятницу, 15 октября, температура будет достигать до +9 градусов. В ночь на субботу, 16 октября, ожидается до +2 градусов. Днем в этот день потеплеет до +11 градусов, возможны дожди.

В ночь на воскресенье будет теплее — до +4 градусов. Днем +11 градусов, солнечная погода.