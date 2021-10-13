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В Рязанской области коронавирусом заболели еще 162 человека
Такие данные в среду, 13 октября, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились еще 162 человека. Такие данные в среду, 13 октября, опубликовал федеральный оперштаб.

С начала пандемии коронавирус выявили у 44 275 рязанцев.

Также известно, что девять человек за сутки скончались от COVID-19, еще 130 человек — победили болезнь. За все время жертвами «ковида» стали 1 225 рязанцев, выздоровели от коронавируса — 40 828.

В России за сутки скончались 984 человека, за все время — 219 329. Кроме того, COVD-19 за сутки выявили у 28 717, выздоровели от ковида — 21 801. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 7 861 681, победили болезнь — 6 916 086.