В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства заявила, что меры по введению QR кодов нужно ввести в такси и на продажу алкоголя. Она объяснила, что это окажет влияние на заболеваемость.

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам. Об этом она сообщила в интервью с радиостанцией « Говорит Москва ».

Татулова заявила, что меры по введению QR кодов нужно ввести в такси и на продажу алкоголя. Она объяснила, что это окажет влияние на заболеваемость.

«Если мы говорим о продаже алкоголя в розницу, наверное, можно было бы это попробовать ввести, но я думаю, что это не будет введено, потому что это будет массово. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение», — отметила собеседница.

Она заявила, что повторение ситуации с введением системы QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для бизнеса.