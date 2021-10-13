\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
11°
Чтв, 14
12°
Птн, 15
ЦБ USD 71.86 -0.02 14/10
ЦБ EUR 83 -0.09 14/10
Нал. USD 71.56 / 72.50 15:36
Нал. EUR 82.73 / 83.36 15:36
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
Вчера 18:42
841
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
Вчера 14:47
3 417
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
27 800
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
5 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам
Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства заявила, что меры по введению QR кодов нужно ввести в такси и на продажу алкоголя. Она объяснила, что это окажет влияние на заболеваемость.

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам. Об этом она сообщила в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

Татулова заявила, что меры по введению QR кодов нужно ввести в такси и на продажу алкоголя. Она объяснила, что это окажет влияние на заболеваемость.

«Если мы говорим о продаже алкоголя в розницу, наверное, можно было бы это попробовать ввести, но я думаю, что это не будет введено, потому что это будет массово. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение», — отметила собеседница.

Она заявила, что повторение ситуации с введением системы QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для бизнеса.