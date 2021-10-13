Рязанская полиция рассказала, куда пропала 14-летняя девочка
Утром вместо школы девочка ушла в неизвестном направлении. Ребенка искала полиция.
Рязанская полиция вернула семье девочку, которая потерялась во вторник, 12 октября. Об этом сообщила
Утром вместо школы девочка ушла в неизвестном направлении. Ребенка искала полиция.
Сотрудники отправились на поиски в поселок Строитель. Вечером выяснилось, что девочка может находиться у подруги. Ее нашли там и вернули в семью.
Напомним, о пропаже ребенка сообщили волонтеры.