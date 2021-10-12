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В Рязани пропала 14-летняя девочка
Девочка пропала 12 октября. Она ушла из дома в неизвестном направлении.

В Рязани пропала 14-летняя Фаина Мамченко. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязанской области».

Девочка пропала 12 октября. Она ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Одежда: серая парка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.

С собой был розово-черный рюкзак.

Всех, кому известно о ребенке, попросили обращаться по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.

Девочку нашли.