В Рязани пропала 14-летняя девочка
Девочка пропала 12 октября. Она ушла из дома в неизвестном направлении.
В Рязани пропала 14-летняя Фаина Мамченко. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Девочка пропала 12 октября. Она ушла из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.
Одежда: серая парка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.
С собой был розово-черный рюкзак.
Всех, кому известно о ребенке, попросили обращаться по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.
Девочку нашли.