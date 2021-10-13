Россиянам назвали симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу

Слова врача-иммунолога Андрея Продеуса привела «Газета.Ru».

Россиянам рассказали, при каких симптомах коронавирусах стоит срочно обратиться к врачу. Слова врача-иммунолога Андрея Продеуса привела « Газета.Ru ».

По словам специалиста, даже небольшая температура является поводом обратиться к участковому врачу или в горячую линию по COVID-19. С более серьезными симптомами, тем более как затрудненное дыхание и неконтролируемая температура, требуется срочное вмешательство медиков.

«Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости», — пояснил Продеус.

В свою очередь вирусолог Павел Волчков отметил, что сдать тест на COVID-19 стоит и пациентам с кашлем, насморком и болью в горле. Ощущение ломоты в теле, по его словам, сигнализирует о более серьезной стадии болезни.

Напомним, за последние сутки коронавирус обнаружили у 162 рязанцев.