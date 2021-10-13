Путин рассказал, как избежал заражения коронавирусом

Тему подняли на форуме «Российская энергетическая неделя», в котором участвовал президент

Владимир Путин рассказал, что избежал заражения коронавирусом благодаря вакцинации.

Об этом сообщает РБК.

Тему подняли на форуме «Российская энергетическая неделя», в котором участвовал президент.

Ведущая Хедли Гэмбл поинтересовалась у Путина, планирует ли он посетить 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в Глазго.

Президент России ответил, что еще не принял решение «из-за этой ситуации с пандемией», но пообещал в любом случае принять участие в конференции.

«Вы боитесь заразиться?» — спросила его в ответ Гэмбл, на что Владимир Путин заметил, что у него уже был «случай, когда он мог заразиться [коронавирусом], общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели».