Пожилые москвичи получат денежную компенсацию за вакцинацию

Выплату в размере 10 тысяч рублей можно получить вместо подарочного набора. Для этого нужно подать заявление в любой городской центр социального обслуживания.

Пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию за вакцинацию в размере 10 тысяч рублей. Постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Люди старше 65, которые с 23 июня по 31 декабря сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, смогут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье». В набор входят вещи, нужные для здоровья. Выплату в размере 10 тысяч рублей можно получить вместо подарочного набора.

Для этого нужно подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.