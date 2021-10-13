На рязанца напали в Горроще и сломали ногу

Конфликт произошел в воскресенье, 10 октября, на улице Гоголя. Мужчину госпитализировали в ОКБ, где ему поставили диагноз — перелом берцовой кости. Утром мужчина написал заявление в полицию.

На рязанца напали в Горроще и сломали ногу. Об этом рассказала его супруга.

Конфликт произошел в воскресенье, 10 октября, на улице Гоголя. По словам девушки, ее супруг вышел из кафе и на него напали двое, отобрав у него телефон. Мужчину госпитализировали в ОКБ, где ему поставили диагноз — перелом берцовой кости. Утром мужчина написал заявление в полицию.

«Муж на данный момент не может работать, так как почти постоянно в лежачем состоянии. Я также не могу работать, так как в декрете с ребенком до трех лет», — написала девушка.

В полиции подтвердили факт ночной драки.

«Действительно, инцидент имел место, по поводу которого было обращение в полицию. По предварительным данным, произошла обоюдная драка, один из участников которой получил перелом ноги. Полицией установлены участники конфликта, проводится проверка», — отметили в пресс-служба регионального УМВД.