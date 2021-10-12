В Рязанской области еще десять человек скончались от коронавируса

С начала пандемии жертвами «ковида» стали 1 216 рязанцев.

В Рязанской области за сутки еще десять человек умерли от коронавируса. Данные во вторник, 12 октября, привел федеральный оперштаб.

С начала пандемии жертвами «ковида» стали 1 216 рязанцев.

Кроме того, за сутки коронавирус выявили у 161 человека, еще 178 рязанцев победили болезнь. За все время коронавирус подтвердился у 44 113, выздоровели от инфекции 40 698 человек.

В России от COVID-19 за последние сутки скончались 973 человека. С начала пандемии болезнь забрала 218 345. Также за сутки коронавирус подтвердился у 28 190 граждан страны, еще 20 706 победили болезнь. За все время «ковид» выявили у 7 832 964 человек, выздоровели от коронавируса — 6 894 285.