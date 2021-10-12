\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
13°
Срд, 13
10°
Чтв, 14
13°
ЦБ USD 71.64 -0.35 12/10
ЦБ EUR 82.93 -0.19 12/10
Нал. USD 71.30 / 72.50 10:22
Нал. EUR 82.50 / 83.44 12:19
Новости
Публикации
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
26 092
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
4 466
Ростсельмаш разработал интеллектуальные системы для сельхозбизнеса
Новые интеллектуальные системы позволяют оптимизировать...
7 октября 09:40
4 480
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
14 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области еще десять человек скончались от коронавируса
С начала пандемии жертвами «ковида» стали 1 216 рязанцев.

В Рязанской области за сутки еще десять человек умерли от коронавируса. Данные во вторник, 12 октября, привел федеральный оперштаб.

С начала пандемии жертвами «ковида» стали 1 216 рязанцев.

Кроме того, за сутки коронавирус выявили у 161 человека, еще 178 рязанцев победили болезнь. За все время коронавирус подтвердился у 44 113, выздоровели от инфекции 40 698 человек.

В России от COVID-19 за последние сутки скончались 973 человека. С начала пандемии болезнь забрала 218 345. Также за сутки коронавирус подтвердился у 28 190 граждан страны, еще 20 706 победили болезнь. За все время «ковид» выявили у 7 832 964 человек, выздоровели от коронавируса — 6 894 285.