В Рязани занята большая часть коек, развернутых для больных коронавирусом

По словам министра здравоохранения региона Владимира Хоминца, в городе развернуто 1635 коек для больных короновирусной инфекцией, 1563 из них уже заняты. 98% - пациенты, не прошедшие вакцинацию.

Замминистра здравоохранения региона Владимир Хоминец заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Рязани продолжается. Об этом он сказал на заседании по эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил сайт мэрии.

По словам Хоминца, в городе развернуто 1635 коек для больных коронавирусной инфекцией, 1563 из них уже заняты. 98% - пациенты, не прошедшие вакцинацию.

Он подчеркнул, что за выходные госпитализировали 70 рязанцев, которые занимались «самолечением». Хоминец призвал обращаться за квалифицированной медицинской помощью при плохом самочувствии и напомнил, что у человека может возникнуть резистентность к любому виду лечения в случае неправильного употребления лекарств.

В сообщении отметили, что на данный момент прививки сделали почти 300 тысяч человек. На заседании отчитались о работе в городе пунктов вакцинации и мобильных бригад.

Также на встрече напомнили о необходимости носить маски в общественных местах.