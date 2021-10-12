В Рязани скончалась врач-педиатр Нина Кондратьева

Нине Кондратьевой было 76 лет, 50 из них она посвятила медицине.

В Рязани умерла врач-педиатр Нина Кондратьева. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили ее родные.

Нине Кондратьевой было 76 лет, 50 из них она посвятила медицине. В 1969 году она закончила Иркутский мединститут, затем работала в одной из дислоцированных воинских частей в Венгрии. С 1979 года она работала участковым педиатром в рязанской городской больнице № 11, после — заведовала педиатрическим отделением поликлиники № 7. В 2018 году ушла на пенсию.

Литургия состоится в четверг, 14 октября, в Крестовоздвиженском храме Рязани (улица Новоселов, дом № 47) в 11:00.