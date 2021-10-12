Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Полянах
26-летний рязанец на мотоцикле Honda столкнулся с Renault Logan, за рулем которого был 70-летний местный житель.
В ДТП, произошедшем во вторник, 12 октября, в Полянах пострадал 26-летний рязанец. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 13:00 в селе Поляны. 26-летний рязанец на мотоцикле Honda столкнулся с Renault Logan, за рулем которого был 70-летний местный житель.
Мотоциклист пострадал, ему оказали медпомощь.