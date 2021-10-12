Главврач Рязанской ОКБ заявил, что коронавирус стал поражать организм за несколько дней

По его словам, коронавирус мутирует, становится более губительным и заразным. Специалист отметил, что ранее дыхательная недостаточность развивалась в течение 2-3 недель.

Главврач Рязанской ОКБ заявил, что дыхательная недостаточность, вызванная коронавирусом стала развиваться за несколько дней. Об этом Андрек Карпунин написал на странице «ВКонтакте».

Специалист отметил, что ранее дыхательная недостаточность развивалась в течение 2-3 недель.

«От момента первой температуры, теперь вирусу достаточно несколько дней», — добавил Карпунин.

По его словам, коронавирус мутирует, становится более губительным и заразным. Главврач рассказал, что в выходные в ковид-госпиталь ОКБ поступил молодой человек 20 лет, в понедельник приняли на лечение 18-летнего пациента. Юноши попали в больницу с дыхательной недостаточностью.

«Не припомню подобных клинических случаев раньше. Возраст наших пациентов становится все более молодым, а заболевание опаснее», — написал Карпунин.