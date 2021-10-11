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В Москве женщина выпала из окна многоэтажки с двумя детьми
Детям было три года и три месяца.

В Москве 34-летняя женщина выпала из окна многоэтажки с двумя детьми. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

Трагедия случилась на севере Москвы на Левобережной улице. По версии следствия, женщина с детьми выпала из окна 19 этажа. Детям было три года и три месяца.

Погибшая была женой военнослужащего. Дом, из которого она выпала, принадлежит Минобороны. Перед смертью она оставила предсмертную записку.

На место происшествия прибыли сотрудники СКР. Ведомство возбудило уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.